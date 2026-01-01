روبيو : تقدم في نزع سلاح حماس والجيش اللبناني سيتحرك قريبا ضد حزب الله ..

تعمل الولايات المتحدة على إنشاء نظام يُمكّن الجيش اللبناني من تلقي التدريب والتجهيز اللازمين لتفكيك حزب الله، ما يُغني إسرائيل عن القيام بأنشطة في البلاد.

صرّح بذلك اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، حيث أشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لاستبدال حماس بقوات فلسطينية في غزة.

وقدّم روبيو في المقابلة تفاصيل الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية في الشمال، وعرض الخطة الأمريكية. وأوضح وزير الخارجية قائلاً: "ما نسعى إلى إنشائه هو نظام فعّال، يُمكّن وحدات مُعتمدة داخل الجيش اللبناني من تلقي التدريب والتجهيز، ومنحها القدرة على العمل ضد عناصر حزب الله وتفكيكها، ما يُغني إسرائيل عن القيام بذلك"

حسب قوله، فإنّ الخطوط العريضة مقبولة من حيث المبدأ من قبل الأطراف المعنية: "الحل، الذي يتفق عليه الطرفان، هو جيش لبناني قادر على تفكيك حزب الله وتحييده داخل البلاد".

ومع ذلك، أقرّ بوجود ثغرات على أرض الواقع، موضحًا أن "المشكلة الآن تكمن في أنه على الرغم من امتلاك الجيش اللبناني للإرادة، إلا أنه لا يمتلك بعد القدرة الكاملة على التعامل مع جميع التهديدات القادمة من حزب الله داخل لبنان".

وفي إشارة إلى هجمات الجيش الإسرائيلي الأخيرة عبر الحدود الشمالية، أوضح روبيو أن الإدارة تدعم هذه العمليات: "نحن على دراية بذلك، ومن الواضح في إطار الاتفاق أن هذه إجراءات دفاعية".

وأكد أن "إسرائيل ليس لها مطالبات إقليمية في لبنان، والجهود المبذولة الآن هي وقف إطلاق النار إلى جانب الإجراءات الدفاعية في إطار الاتفاق

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال وزير الخارجية أن هناك مؤشرات مشجعة ظهرت مؤخرًا على نزع سلاح حماس. وقال: "هناك بعض التقدم رغم تصريحات حماس العلنية، ونأمل أن نسمع أخبارًا سارة في الأيام المقبلة".

وأوضح أن نزع سلاح الحركة شرط أساسي للتسوية، مضيفًا: "لا بد من حدوث ذلك. هذا المشروع برمته لا ينجح إلا بنزع سلاح حماس. إلى أن يحدث ذلك، يبقى كل شيء موضع شك".

وعندما سُئل عما إذا كانت واشنطن ستدعم استئناف القتال في حال رفضت حماس نزع سلاحها، رفض روبيو الإدلاء بأي تصريح. وأجاب: "لن أتكهن. نأمل تجنب ذلك. النتيجة التي نريدها هي أن تنزع حماس سلاحها، وأن تتمكن قوة أمنية فلسطينية مدعومة دوليًا من تأمين غزة