محلل اسرائيلي بارز : ما يحدث في الضفة "تطهير عرقي" برعاية سموتريتش وبن غفير

القدس المحتلة/سما/

تحت عنوان "تطهير عرقي صهيوني"، نشر المحلل العسكري الإسرائيلي البارز، رون بن يشاي، تقريرا صادما في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وصف فيه ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية بأنها عمليات منهجية تهدف إلى "تنظيف" الأرض من الوجود الفلسطيني وضمها فعليا لإسرائيل برعاية حكومية كاملة.

وجاء تقرير بن يشاي عقب جولة ميدانية قام بها برفقة أربعة جنرالات سابقين ورئيس سابق لجهاز "الشاباك" في مناطق الأغوار وطريق "ألون" بالضفة الغربية، لرصد "الإرهاب اليهودي" المتصاعد ضد التجمعات الرعوية والبدوية الفلسطينية.

جيش يحمي "مليشيات فتيان التلال"

وروى بن يشاي مشاهداته لفتيان من المستوطنين يرتدون "التفيلين" ويحملون هراوات غليظة، يقومون بجولات ترهيب ليلية ونهارية داخل مخيمات الرعاة الفلسطينيين.

وأوضح أن هؤلاء الفتيان يحظون بحماية قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن جنود الاحتياط في كثير من الأحيان يقفون موقف المتفرج أو يتماهون أيديولوجيا مع المعتدين، مما دفع رئيس الأركان إيال زامير مؤخرا إلى إخراج كتيبة من خريجي "نتساح يهودا" من الخدمة في الضفة لإعادة تثقيفهم.

تطهير عرقي برعاية وزارية

ووصف المحلل الإسرائيلي ما يجري بأنه "تطهير عرقي" يتم عبر استراتيجية خنق التجمعات الفلسطينية اقتصاديا وميدانيا؛ حيث تُقام بؤر استيطانية "رعوية" على مسافة مئات الأمتار من القرى الفلسطينية، ويتم تزويدها بتمويل ولوجستيات وسيارات دفع رباعي من ميزانيات يخصصها وزراء في حكومة نتنياهو، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأكد بن يشاي أن هذه العمليات ليست "رد فعل" أو أعمالا عفوية، بل هي تطبيق دقيق لـ "خطة الحسم" التي وضعها سموتريتش عام 2017، والتي تهدف إلى حشر الفلسطينيين في جيوب صغيرة ومعزولة حول المدن الكبرى، مقابل السيطرة الكاملة على مساحات شاسعة من الأراضي والمراعي عبر الأسلاك الشائكة واقتلاع مئات أشجار الزيتون.

صرخة تحذير من جنرالات سابقين

ونقل التقرير حالة الذهول التي أصابت الجنرالات ورئيس الشاباك السابق الذين رافقوه في الجولة، حيث وصفوا ما شاهدوه بـ "العار" وبأنه "ليس من الأخلاق اليهودية".

وحذر بن يشاي في ختام مقاله من أن نجاح هذه المخططات سيقود إسرائيل إلى واقع الدولة ثنائية القومية، مؤكدا أن الصمت الحكومي والتشجيع الوزاري لهذه العصابات يشكل تهديدا وجوديا لمستقبل إسرائيل ومكانتها الدولية.