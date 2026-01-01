بوتين: روسيا ستفعل كل ما يلزم لمصلحة إيران ودول المنطقة

الإثنين 27 أبريل 2026 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو/ وكالات/

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، وستفعل كل ما يلزم لمصلحة إيران ودول المنطقة لضمان السلام بالشرق الأوسط

وقال بوتين خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في سانت بطرسبورغ: "أود أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران الأسبوع الماضي".

وأضاف: "أود أن أطلب منكم نقل خالص شكري وتقديري، وأؤكد أن روسيا، مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية. أرجو منكم نقل شكري وتقديري للمرشد الأعلى (لإيران) على هذه الرسالة، وأطيب تمنياتي له بالصحة والعافية والنجاح!".

وتابع قائلا: "الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، وروسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحل السلام في البلاد"

وأضاف: "بالتأكيد، نأمل بشدة أن يتجاوز الشعب الإيراني، مستلهما من شجاعته ورغبته في الاستقلال، هذه المرحلة الصعبة من المحن تحت قيادة قائد جديد، وأن يسود السلام".

وشدد بوتين قائلا: "سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، من أجل تحقيق هذا السلام بأسرع وقت ممكن".

ووصل عراقجي إلى مدينة سانت بطرسبرغ فجر اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى روسيا بعد توقف قصير في باكستان وسلطنة عمان في جولة إقليمية.

