  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ساعر: حزب الله أطلق باتجاه اسرائيل نحو 10 آلاف قذيفة ومسيرة خلال شهرين

الإثنين 27 أبريل 2026 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: حزب الله أطلق باتجاه اسرائيل نحو 10 آلاف قذيفة ومسيرة خلال شهرين



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حزب الله يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وينشر عناصره ومعداته قرب مواقع "اليونيفيل"، فيما أطلق باتجاه اسرائيل نحو 10 آلاف قذيفة ومسيرة.

وخلال لقائه المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، اعتبر ساعر أن "حزب الله، بضغط من النظام الإيراني، انضم إلى الحرب ضد إسرائيل في 2 آذار/ مارس الماضي، وأطلق منذ ذلك الحين نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل".

وادعى أن "جزءا كبيرا من هذه الهجمات نفذ قرب مواقع اليونيفيل، حيث يستغل حزب الله وجودها لتنفيذ أنشطة عدائية".

وكشف ساعر عن أن "إسرائيل ترصد نمطا مقلقا يتمثل في استغلال الحزب لمواقع اليونيفيل للمراقبة ونقل عناصره عبر مركبات تشبه مركبات القوات الأممية"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية تستهدف مصادر تمويل حزب الله، ومواجهة هذه الأنماط الخطيرة التي تزعزع استقرار لبنان".

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

