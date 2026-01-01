البحرين : إسقاط الجنسية عن 69 شخصا لـ"تمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية"

الإثنين 27 أبريل 2026 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين : إسقاط الجنسية عن 69 شخصا لـ"تمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية"



المنامة/وكالات/

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، بمن فيهم أفراد أسرهم بالتبعية، بسبب "تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "جميعهم من أصول غير بحرينية".

وجاء في بيان الوزارة، أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بـ"مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، والتزاماً بتكليف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، وفي إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأشار البيان إلى أن القرار جاء "استناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة، أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"، و"بناءً على عرض وزير الداخلية على مجلس الوزراء".

وجاء في البيان أنه "صدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عدد من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، 69 شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية".

وأشارت وزارة الداخلية البحرينية، إلى أن الجهات المعنية ستتخذ "الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار"، مضيفة أن "الجهات المختصة مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها".

IMG_4549

