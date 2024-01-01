فاجأنا العدو ..قاسم : لن تخلى عن السلاح وعلى السلطة وقف التفاوض مع اسرائيل

بيروت /سما/

اكد الامين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه للتفاوض المباشر مع إسرائيل، واصفا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه تنازل مجاني ومذل، جازما أن المقاومة مستمرة وقوية ولا يمكن هزيمتها.

وقال قاسم إن "العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي راهن على إنهاء حزب الله منذ معركة "أولي البأس" في 23 سبتمبر 2024، وفاجأته المقاومة بمعركة "العصف المأكول" بصمود أسطوري وتنوع في أساليب القتال، مما أوصل العدو إلى طريق مسدود".

وشدد على أن "حزب الله لن يتخلى عن سلاحه الدفاعي"، معتبرا أن "المشكلة هي العدوان الإسرائيلي وأن المقاومة رد فعل عليه"، مضيفا: "لن نعود إلى ما قبل 2 مارس، وسنرد على العدوان ولن نتراجع ولن ننحني ولن ننهزم".

ودعا قاسم السلطة اللبنانية إلى التراجع عما وصفه بـ"خطيئاتها"، وإيقاف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، وإلغاء قرارها الذي يجرم المقاومة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لم يكن ليتحقق لولا إيران.

وتوعد بـ"عدم بقاء العدو الإسرائيلي على شبر واحد من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة الأهالي إلى قراهم حتى آخر شبر من الحدود الجنوبية". وأضاف أن "المفاوضات المباشرة ومخرج