سموتريتش يعلن استمرار تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستوطن الإرهابي "بتسلئيل سموتريتش"، عدم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية للشهر الجاري، في إطار سياسة مستمرة تقضي بتجميد جزء من هذه العائدات.

وبحسب بيان رسمي، فإن إجمالي المبلغ يتجاوز 740 مليون شيكل، جرى تخصيص نحو 590 مليون شيكل منه لتسديد ديون مترتبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركات الكهرباء والمياه والبيئة.

كما يشمل المبلغ اقتطاعات قالت إسرائيل إنها كانت مخصصة للتحويل إلى جهات تصفها بـ"االمسلحة".

وأضاف البيان أن المبلغ المتبقي سيبقى مجمّداً لمدة تقارب العام، تنفيذاً لسياسة الوزير التي تنص على وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

ونقل البيان عن سموتريتش قوله إن حكومته "لن تقوم بتحويل أموال قد تصل في نهاية المطاف إلى جهات "معادية"، مؤكداً أن أي أموال تُستخدم لدعم "أنشطة عدائية" سيتم اقتطاعها أو تجميدها.