يساري رافض للعبودية ..رسائل المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب تكشف دوافعه

واشنطن / وكالات /

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤول مطّلع على مجريات التحقيق، بأن الرجل المتهم بتنفيذ هجوم إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، قد أرسل رسائل نصية إلى أفراد من عائلته قبيل دقائق من الحادثة.

وعرّف المتهم نفسه في تلك الرسائل بأنه "قاتل فيدرالي ودود"، متضمنةً انتقادات حادة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يدعم فرضية الدوافع السياسية خلف الهجوم.

وأوضح المسؤول أن المراسلات التي سبقت إطلاق النار في فندق "واشنطن هيلتون" تضمنت إشارات متكررة إلى ترامب دون ذكر اسمه صراحة، بالإضافة إلى التعبير عن "مظالم" تجاه سياسات حكومية وقضايا راهنة، شملت العمليات العسكرية الأمريكية ضد قوارب تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

ويولي المحققون أهمية قصوى لهذه الرسائل، إلى جانب المنشورات المسجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإفادات التي أدلت بها عائلة المشتبه به، بوصفها أدلة محورية ترسم صورة واضحة عن دوافعه وطريقة تفكيره.

وفقاً للبيانات الرسمية، فإن المشتبه به هو كول توماس ألين (31 عاماً)، من ولاية كاليفورنيا.

ويواجه ألين تهماً بمحاولة اختراق نقطة تفتيش أمنية خلال الفعالية وهو مدجج بعدة أسلحة، فيما أظهرت التحقيقات وجود كم كبير من المنشورات المناهضة للرئيس ترامب مرتبطة بحساباته الشخصية.

وكشف المسؤول أن شقيق المشتبه به بادر بالاتصال بشرطة مدينة "نيو لندن" في ولاية كونيتيكت فور استلامه تلك الرسائل المقلقة، مما دفع السلطات المحلية للتواصل الفوري مع الجهات الفيدرالية المختصة للتعامل مع الموقف.

في اليوم التالي لإطلاق النار في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، تُجري السلطات الأمريكية تحقيقًا دقيقًا في رسالة أرسلها المشتبه به، سعيًا لفهم ما دفعه، كما يُزعم، من حياته كمدرس مرموق في كاليفورنيا إلى محاولة اغتيال.

جاء في الرسالة، التي تقول السلطات إنها من المشتبه به، كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عامًا، من تورانس بولاية كاليفورنيا، والذي كان يعمل بدوام جزئي كمدرس، كما كان مطورًا لألعاب الفيديو، وفقًا للسجلات العامة: "أود أن أبدأ بالاعتذار لكل من خُنت ثقتهم".

وأشار ألين في الرسالة، التي يُزعم أنه أرسلها إلى أفراد عائلته قبل الهجوم، إلى نيته استهداف مسؤولين في الإدارة، معربًا عن غضبه السياسي، ومؤكدًا: "لا أتوقع المغفرة".

وفقًا للبيت الأبيض، صرّحت شقيقة ألين لجهات إنفاذ القانون بأنه كان يميل إلى الإدلاء بتصريحات متطرفة، إذ انخرط في نشاط يساري في لوس أنجلوس، وحصل على أسلحة نارية، وبدأ يتدرب بانتظام في ميدان الرماية.

وفي الأيام الأخيرة، بحسب السلطات، تحوّل هذا الكلام إلى فعل. استقل قطارًا في لوس أنجلوس وسافر إلى شيكاغو ثم إلى واشنطن العاصمة، حيث نزل في فندق وسط المدينة الذي يستضيف العشاء السنوي الذي يحضره الرئيس دونالد ترامب وعدد من كبار مسؤولي الإدارة.

وصرّحت السلطات لشبكة CNN بأنه كان مسلحًا بمسدس نصف آلي عيار 0.38 وبندقية صيد عيار 12. ويُزعم أنه أرسل بعد ذلك بيانًا مكتوبًا إلى أفراد عائلته يصف فيه نفسه بـ"القاتل الفيدرالي الودود" ويعبر فيه عن مشاعر معادية لترامب، قبل أن يحاول اقتحام الأمن خارج مكان العشاء ليلة السبت.

وأفاد القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، لشبكة CNN أن المشتبه به "أطلق رصاصتين" أصابتا أحد عناصر الخدمة السرية الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص، قبل أن يتم القبض عليه سريعًا، بينما كان ترامب وقادة آخرون يهرعون للاحتماء داخل قاعة الاحتفالات المجاورة.

وتقوم السلطات حاليًا بمراجعة البيان الذي يُزعم أن كول أرسله وسجله على وسائل التواصل الاجتماعي - الذي وصفه ترامب بأنه "معادٍ للمسيحية" - وتجري مقابلات مع أفراد عائلته في محاولة لمعرفة المزيد عن دوافعه المزعومة لتنفيذ هذا الهجوم العنيف.

وقال بلانش: "ما زلنا نحاول فهم الدافع. تشير تحقيقاتنا الأولية إلى أن المشتبه به كان يستهدف أعضاءً في الإدارة".

وتضمنت المذكرة عددًا من الشكاوى العامة التي قد توجه السلطات نحو هذا الدافع، بما في ذلك الغضب من الأوضاع في معسكرات الاعتقال، ووصف ترامب بـ"الخائن".

وحسب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، التي لم تكشف عن اسمه علنًا، يُتهم المشتبه به في الهجوم بتهمتين تتعلقان باستخدام سلاح ناري، وتهمة واحدة تتعلق بالاعتداء على موظف اتحادي باستخدام سلاح خطير. وقال بلانش إن المشتبه به لا يتعاون مع السلطات.

ما نعرفه عن كول ألين

بحسب ملفه الشخصي على لينكدإن، درس ألين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا من عام 2013 إلى 2017، حيث شارك في منظمة الزمالة المسيحية ونادي نيرف التابع للمعهد. تُظهر صورٌ من فيسبوك تعود لعام 2016 ألين في فعاليات الزمالة المسيحية بالمدرسة.

خلال دراسته، ظهر ألين في تقرير إخباري محلي عام 2017 لتطويره نموذجًا أوليًا لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة.

تخرج ألين عام 2017 بشهادة في الهندسة الميكانيكية، وفقًا لملفه الشخصي على لينكدإن، ونُشرت صورته في إعلان تخرج جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) الذي تضمن صورة له وهو بالغ يرتدي سترة صوفية، وأخرى له وهو طفل صغير يبتسم ويحمل دمية أرنب.

بعد تخرجه، عمل ألين مدرسًا بدوام جزئي في شركة C2 Education، المتخصصة في التحضير للاختبارات والدروس الخصوصية. وقد اختارت الشركة ألين "مدرس الشهر" في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقًا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يُجب أحد على هاتف الشركة مساء السبت.

كما ذكر ألين أنه عمل مطورًا لألعاب الفيديو، ونشر لعبة مستقلة بعنوان Bohrdom للبيع على منصة Steam مقابل 1.99 دولار. سجّل علامة تجارية لاسم اللعبة عام 2018، وفقًا لسجلات العلامات التجارية الفيدرالية.

تُعرّف اللعبة على منصة ستيم بأنها "لعبة قتال غير متكافئة تعتمد على المهارة، وغير عنيفة، ومستوحاة بشكلٍ فضفاض من نموذج كيميائي مستوحى بدوره بشكلٍ فضفاض من الواقع".

كتب ألين على موقع لينكدإن أنه "يعمل حاليًا على تطوير لعبة ثانية، تحمل اسمًا مبدئيًا هو 'القانون الأول'".

أفادت شقيقته، المقيمة في روكفيل بولاية ماريلاند، للسلطات، وفقًا للبيت الأبيض، أن ألين انخرط في النشاط السياسي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك انضمامه إلى "المستيقظون"، وهي جماعة يسارية يُشير اسمها إلى المتظاهرين المناهضين للعبودية في ستينيات القرن التاسع عشر الذين سعوا لانتخاب أبراهام لينكولن رئيسًا.

تبرّع ألين بمبلغ 25 دولارًا لحملة كمالا هاريس الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

عثر محققون من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات على سجلات تُشير إلى أن ألين اشترى في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مسدسًا نصف آلي عيار 0.38 من متجر في جنوب كاليفورنيا. وفي 17 أغسطس/آب 2025، اشترى ألين بندقية صيد عيار 12 من متجر أسلحة آخر في مسقط رأسه، تورانس.

تم شراء الأسلحة بشكل قانوني، وفي كلتا الحالتين، كان على ألين تقديم معلوماته لإجراء فحص أمني من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي للتأكد من أنه ليس مطلوبًا للعدالة، أو خاضعًا لأمر تقييدي، أو مدانًا بجناية.

بعد رحلته بالقطار من لوس أنجلوس إلى واشنطن العاصمة، كما ذكرت بلانش، نزل المشتبه به في فندق واشنطن هيلتون، الذي يستضيف العشاء السنوي للمراسلين.

مساء السبت، أعلن البيت الأبيض أن المشتبه به أرسل إلى أفراد عائلته كتاباته التي "أوضح فيها بوضوح رغبته في استهداف مسؤولين في الإدارة".

واعتذر في رسالته لوالديه وزملائه وطلابه، وأوضح أنه لم يكن ينوي استهداف قوات إنفاذ القانون تحديدًا، لكنه أضاف: "مع ذلك، سأتجاوز معظم الموجودين هنا للوصول إلى أهدافي إذا لزم الأمر".

وفي الرسالة، زعم المشتبه به أن هجومه لا يتعارض مع القيم المسيحية، فكتب: "إدارة الخد الآخر عندما يتعرض شخص ما للاضطهاد ليس سلوكًا مسيحيًا؛ ​​بل هو تواطؤ في جرائم الظالم".

واختتم الرسالة بنبرة غضب: "أشعر بالغضب الشديد عند التفكير في كل ما فعلته هذه الإدارة".

بعد تلقي الرسالة، تواصل شقيقه مع قسم شرطة نيو لندن في ولاية كونيتيكت للتعبير عن قلقه، كما تواصل أفراد آخرون من العائلة مع أجهزة الشرطة.

داخل الفندق، اقتحم المشتبه به نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفالات. وأفادت السلطات أن عميل الخدمة السرية الذي أصيب في الهجوم تلقى العلاج وغادر المستشفى.

وفي أعقاب ذلك، بدأت قوات إنفاذ القانون العمل على تجميع خيوط تحركات ألين ودوافعه المحتملة. أفاد البيت الأبيض بأن عناصر من جهاز الخدمة السرية وشرطة مقاطعة مونتغمري استجوبوا شقيقة المشتبه به في روكفيل، بينما تجمّع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام منزل مرتبط بآلان في تورانس، إحدى ضواحي لوس أنجلوس.

وُضِع شريط أمني على طول جزء من الشارع، وسُلِّط ضوء كاشف على المنزل. وتجمّع عدد من الصحفيين في الموقع، بينما حلّقت مروحيات إخبارية في الأجواء.

وقال جارٌ، رفض الكشف عن هويته، لشبكة CNNإنه غير متأكد مما إذا كان ألين يسكن في المنزل. وأضاف أنه لا يراه كثيرًا، لكنه كان هناك "قبل يومين". وذكر الجار أن والد المشتبه به ودودٌ وكثير الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون باستمرار.