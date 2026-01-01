ترامب: استعادة "الغبار النووي" شرط الاتفاق مع إيران

الأحد 26 أبريل 2026 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات حاسمة تناولت ملف المفاوضات النووية مع إيران، بالإضافة إلى تفاصيل جديدة حول محاولة الاعتداء التي استهدفت حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تحصل "الغبار النووي" من إيران، في إشارة إلى مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

وأضاف ترامب لقناة "فوكس نيوز": "يجب أن نأخذ الغبار النووي (مخزون اليورانيوم المخصب)، وهذا جزء من مفاوضاتنا معها. نحن لا نريد أن تمتلكه".

وتابع: "نعتقد أننا سنساعد إيران، وسنقوم بالكثير من الأمور، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، لأنهم سيستخدمونه".

وعبّر ترامب عن اعتقاده في أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأن الولايات المتحدة ستخرج منها منتصرة.

وأضاف: "نحن نمتلك كل الأوراق. إذا أرادوا التحدث، يمكنهم أن يأتوا إلينا أو يتصلوا بنا. لدينا خطوط اتصال آمنة (...) إذا أرادوا، يمكننا التحدث، لكننا لن نرسل أشخاصاً في رحلة تستغرق 18 ساعة من أجل اجتماع".

وتابع: "لدينا احترام كبير لباكستان، وقد بذلوا جهداً كبيراً وسيبقون منخرطين، لكننا سنجري هذه المفاوضات عبر الهاتف".

وفي سياق منفصل قال ترامب إن مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، كان ينوي استهداف مسؤولين في الإدارة الأميركية.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "أنا على علم بأن شقيق منفذ إطلاق النار أبلغ شرطة نيو لندن في ولاية كونيتيكت بأن ألين أرسل لأفراد عائلته بياناً، إطلاق النار يظهر بوضوح أنه كان ينوي استهداف مسؤولين في الإدارة".

وتابع الرئيس الأميركي: "تمنيت لو أن سلطات نيو لندن أبلغتنا بذلك مسبقاً. لا يمكننا أن نسمح لهؤلاء المجرمين والأشخاص السيئين جداً بتغيير مسار الأحداث في بلدنا".

وقال ترامب، إن "مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض لم يقترب مطلقاً من قاعة الاحتفالات".

وأضاف: "من الصعب تأمين مكان حفل مراسلي البيت الأبيض".

