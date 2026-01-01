الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في بيت أمر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة عسكرية واسعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، طالت معظم أحيائها، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 40 مواطنًا، بينهم أسرى محررون.

وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عياد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في أحيائها، قبل أن تداهم عددًا من منازل المواطنين، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة، تخللها تخريب لمحتويات المنازل.

وأضاف عوض أن الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 مواطنًا، بينهم عدد من الأسرى المحررين، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المعتقلين إلى معسكر تابع لجيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور" المقامة جنوب البلدة.

وتشهد بلدة بيت أمر بشكل متكرر اقتحامات وعمليات دهم واعتقال، في إطار سياسة التضييق المستمرة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المواطنين.