يديعوت : حماس تعرض تسليم جزء من سلاحها بشروط

غزة / سما /

صرح مسؤول رفيع في "مجلس السلام" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمُشارك في تفاصيل المفاوضات بين مدير المجلس، نيكولاي ملادينوف، وحركة حماس، بأن الحركة تضع سلسلة من الشروط مقابل نزع سلاحها.

وأضاف بحسب صحيفة يديعوت احرنوت: "المفاوضات ما زالت مُطولة. فرص موافقة حماس على نزع سلاحها متساوية. لن توافق الولايات المتحدة إلا على اتفاق حقيقي وكامل، وبعد أسبوع من المفاوضات، ما زلنا في نفس الموقف تقريبًا".

في غضون ذلك يُشير قادة بارزون في حركة حماس إلى استعدادهم للتخلي عن بعض أسلحتهم، لكنهم يرفضون نزع سلاحهم بالكامل.

ويأتي هذا في ظل تقارير إسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد القتال إذا لم يتم التوصل إلى انفراجة بحلول أوائل مايو/أيار، نظراً للجمود الذي تشهده المفاوضات وتزايد الضغوط الدولية بشأن مستقبل قطاع غزة.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن اثنين من كبار قادة حركة حماس في قطاع غزة أعلنا استعداد الحركة للتخلي عن آلاف البنادق الآلية وغيرها من الأسلحة. وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة تغيير في موقف الحركة.

بحسب المسؤولين، فإن حركة حماس مستعدة لنقل أسلحة تابعة للشرطة وأجهزة الأمن الداخلي إلى لجنة إدارية فلسطينية، شُكّلت لإدارة قطاع غزة ضمن مبادرة دولية بقيادة دونالد ترامب. وتتولى هذه اللجنة مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار وإدارة شؤون المدنيين في القطاع.

إلا أن المقترح لا يتضمن تفكيك الجناح العسكري لحماس، الذي يُقدّر أنه يمتلك عشرات الآلاف من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والأسلحة الثقيلة. ولم يُجب المسؤولون بوضوح عما إذا كانت هذه الأسلحة ستُدرج أيضاً في أي خطوة مستقبلية.

إذا نُفذت هذه الخطوة، فقد تُمثل أول تنازل من حماس بشأن قضية الأسلحة، وهي قضية رفضت الحركة مناقشتها حتى الآن. مع ذلك، تُطالب إسرائيل والولايات المتحدة بنزع السلاح الكامل من قطاع غزة .

أفاد مسؤولون بأن حماس عقدت بالفعل عدة اجتماعات مع فصائل مسلحة أخرى ومسؤولين حكوميين في قطاع غزة تمهيداً لتسليم السلطة إلى اللجنة الجديدة.

كما أكدوا أن الحركة قد استكملت الاستعدادات اللازمة لتسليم السلطة بالكامل، وأن التأخير يعود إلى أن الآلية الجديدة لا تزال تعمل من القاهرة ولم يتم نشرها على أرض الواقع.

على الرغم من استعدادها للتخلي عن بعض أسلحتها، تؤكد حماس أنها لا تنوي التخلي عن نشاطها السياسي أو مقاومتها لإسرائيل طالما لم يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.