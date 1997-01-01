شهيدان وإصابات في قصف اسرائيلي في البريج وشمال قطاع غزة

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب مدنيون آخرون، في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، وسط استمرار الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من مليوني فلسطيني، عبر إغلاق المعابر وتشديد الإجراءات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء الشهيد أيمن خالد أبو حسنة، وهو نجل الشهيد خالد ابو حسنه وتسجيل عدة إصابات، مساء اليوم الأحد، جرّاء قصف جوي نفذته مسيرة حربية إسرائيلية، واستهدف دراجة نارية على شارع صلاح الدين، شمال شرقي مخيّم النصيرات للاجئين والنازحين، وسط قطاع غزة.

ونوهت المصادر، صباح اليوم، إلى استشهاد الشاب خليل نصر برصاص قوات الاحتلال بمخيم حلاوة في جباليا البلد شمال غزة، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال بالمنطقة.

وصرح "مجمع العودة– النصيرات" الطبي، بأنه استقبل 3 إصابات جرّاء استهداف الاحتلال، مساء اليوم، تجمعًا للمواطنين بالقرب من محطة أبو حجير شمال مدخل البريج، وسط قطاع غزة.

وأبلغت مصادر طبية أن إصابات نُقلت من المناطق الشرقية لمدينة غزة، إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية.

وأصيب مواطن مدني، مساء اليوم الأحد، برصاص الاحتلال، إثر إطلاق نار في محيط الدوار الغربي لمدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ونبهت مصادر محلية إلى أن مدنيين أصيبا برصاص مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر"، خلال استهداف مخيم حلاوة ببلدة بجباليا البلد، شمال قطاع غزة، بإطلاق نار بعد ظهر اليوم.



وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، بالقذائف، شواطئ مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في وقتٍ أطلقت فيه آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة والثقيلة تجاه المناطق الشرقية لخانيونس والمحافظة الوسطى.

وشنّ الطيران الحربي هجماتٍ نارية مكثفة استهدفت أطراف المحافظة الوسطى، بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والتدمير الممنهجة داخل المناطق التي يفرض فيها الاحتلال ما يسميه "الخط الأصفر".