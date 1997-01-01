المالية الفلسطينية : دفعة من الراتب يوم غد الإثنين

الأحد 19 أبريل 2026 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية الفلسطينية : دفعة من الراتب يوم غد الإثنين



رام الله/سما/

أعلنت وزارة المالية والتخطيط، اليوم الأحد، أنه سيتم صرف دفعة على حساب الراتب لشهر كانون الثاني يوم غد الإثنين.

وقالت، في بيان لها، إنه "في ظروف بالغة التعقيد، عملت وزارة المالية والتخطيط خلال الأسابيع الماضية على تأمين كل ما أمكن من موارد مالية، تسمح بدفع أعلى نسبة ممكنة من رواتب الموظفين، خصوصا في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بقرصنة أموال المقاصة بشكل كامل للشهر الثاني عشر على التوالي، وتدني الجباية المحلية كانعكاس مباشر للصراع الإقليمي، وصعوبة تجنيد قروض مصرفية إضافية".

وتابعت أن "هذه الجهود أفضت عن تأمين مبلغ 2000 شيقل كدفعة من راتب شهر كانون الثاني 1/ 2026، لكافة موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، ومن كافة الدرجات والرتب، على أن يتم صرفها يوم غد الإثنين الموافق 20 نيسان 2026".

وحيت وزارة المالية والتخطيط صمود موظفي القطاع العام واستمرارهم بتقديم الخدمات لأبناء شعبهم رغم كل الصعاب والتحديات على المستويين الفردي والجماعي، مجددة تعهدها بأن تواصل كل جهد ممكن، وأن تطرق كل الأبواب والسبل؛ لضمان الاستمرار بصرف أعلى نسبة ممكنة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته أن مستحقات الموظفين ستبقى في ذمة الوزارة لصرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك.

