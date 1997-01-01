رئيس الأرجنتين في حائط البراق بحماية شرطة الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

وصل الرئيس الأرجنتيني إلى إسرائيل في زيارة رسمية من المقرر أن يفتتح خلالها السفارة الأرجنتينية في القدس المحتلة بعد نقلها من تل أبيب.

وتوجه ميلي، ظهر اليوم، حائط البراق في الحرم القدسي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفرضت شرطة الاحتلال إغلاقا على البلدة القديمة بالقدس تزامنا مع زيارة الرئيس الأرجنتيني، وسمحت فقط لكبار السن بالعبور.

وتزامن ذلك مع اقتحم 150 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع قدوم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في زيارة رسمية.