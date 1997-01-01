حماس: إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة شوط للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية

القاهرة /سما/

دعت حركة حماس، الأحد، إلى إلزام إسرائيل بتطبيق بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال لقاءات أجرتها الحركة مع وسطاء وفصائل فلسطينية ـ لم تسمّهم ـ في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان وصل الأناضول.

وقالت الحركة: “عقد وفد الحركة في القاهرة الأسبوع الماضي عددا من اللقاءات والحوارات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية، من أجل العمل على استكمال تطبيق كافة بنود المرحلة الأولى بحسب ما ورد في اتفاق شرم الشيخ، حيث لم يلتزم الاحتلال الصهيوني بتطبيق معظم التزاماته فيه، بل واصل خروقاته بشكل يومي”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وُقع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، برعاية مصرية أمريكية قطرية تركية.

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع خلال نصف عام من سريانه في 10 أكتوبر، شملت القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأضافت الحركة: “تعاملنا بشكل إيجابي مع الحوارات والنقاشات التي جرت، وأكدت حرصها على استمرار التواصل والتنسيق مع الوسطاء، لإنجاز اتفاق مقبول في ضوء مبادرة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب واتفاق شرم الشيخ، لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وبدء عملية الإعمار”.

وأكدت الحركة ضرورة “إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية”.