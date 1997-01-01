دمشق : الأمن السوري يحبط محاولة خلية تابعة لـ”حزب الله” إطلاق صواريخ على اسرائيل

الأحد 19 أبريل 2026 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/ وكالات/

أفادت وزارة الداخلية السورية، الأحد، بإحباط مخطط “تخريبي” لخلية تابعة لـ”حزب الله” كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر بوزارة الداخلية لم تسمه إن عملية مشتركة بين الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة تمكنت من “إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بميلشيا حزب الله”.
وأضاف أن “الخلية كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود (لم يحدد إلى أي وجهة) بهدف زعزعة الاستقرار”.
ولم يحدد المصدر ما إذا كان أفراد الخلية قد اعتقلوا، ولم يذكر اسم المنطقة التي أحبط فيها المخطط.
ومساء الخميس، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” لمدة 10 أيام، بعد عدوان إسرائيلي على لبنان انطلق في 2 مارس/ آذار الجاري، وخلف أكثر من 2294 شهيدا.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وحتى الساعة 11:15 (ت.غ) لم يعقب من “حزب الله”، لكنه نفى قبل نحو أسبوع ارتباطه بخلية قالت الداخلية السورية آنذاك إنها كانت تعمل على اغتيال شخصية دينية.
وأعرب الحزب، عبر بيان في حينه، عن “الحرص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته”.
وكان “حزب الله” من أهم الداعمين لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، عبر إرسال مقاتلين شاركوا في قمع المحتجين، قبل انسحاب المقاتلين من البلاد باتجاه لبنان تزامنا مع إسقاط النظام السابق.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.

"سي إن إن": انهيار تاريخي في دعم إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي متمثلا في صعود المرشح العربي عبد السيد

شعبيتها تنهار .. أكسيوس: نتنياهو يحرق جسور الدعم الأمريكي لإسرائيل ويقوض مكانتها لدى الأجيال القادمة

واشنطن : إذا لم يحدث انفراج فقد تستأنف الحرب مع إيران في الأيام المقبلة

المرشد الأعلى الإيراني: البحرية الإيرانية “الشجاعة” على أهبة الاستعداد لتُذيق الأعداء مرارة هزائم جديدة

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 10 آخرين جنوب لبنان خلال 12 ساعة ..

صحيفة أمريكية : واشنطن تستعد لاعتلاء وتفتيش سفن مرتبطة بإيران في الممرات المائية الدولية

شهيدان برصاص جيش الاحتلال أحدهما متأثرا بجروحه في قطاع غزة

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..

الإعلام العبري : إزالة خطر حزب الله وهمٌ ونتنياهو حوّل إسرائيل لمحميةٍ أمريكيّةٍ والجيش فشل خلال عاميْن بتدمير حماس

صحيفة : ترامب عارض عملية برية في جزيرة “خارك” الإيرانية خشية الخسائر وغضب من اسقاط مقاتلة..

ترامب يكذب باستمرار ..قاليباف: أحرزنا تقدماً بالمفاوضات لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة

ترامب يرفض خططا عسكرية في إيران تخوفاً من ارتفاع أعداد القتلى الأمريكيين