مساعد الرئيس الإيراني: سنفرض أنظمة جديدة على ممرات مائية أخرى في المنطقة إذا ارتكب الأعداء أي أخطاء وجرائم

الأحد 19 أبريل 2026 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

قال مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة، مهدي طباطبائي، إنّ أخطاء وجرائم أعداء إيران أدت إلى نشوء نظام جديد يحكم مضيق هرمز.
وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، أمس، إغلاق مضيق هرمز حتى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مؤكدة أنّ ذلك يأتي في أعقاب نقض تعهدات شروط وقف إطلاق النار وعدم رفع الحصار البحري الأميركي عن السفن والموانئ الإيرانية.
وحذّر طباطبائي من أنّ تكرار الأخطاء سيدفع إلى فرض “أنظمة جديدة” على ممرات مائية أخرى.
وكان نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود نبويان قد لفت أنّ حصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب  إيران بحرياً، سيؤدّي تلقائياً إلى إغلاق مضيق باب المندب، مشيراً إلى أنّ إغلاق الأخير لا يستدعي تدخّلاً مباشراً من إيران أو اليمن، بل هو نتيجة طبيعية لأيّ تصعيد يمسّ بأمن المنطقة.
وتابع، في منشور عبر منصة “إكس”، قائلاً: “الدول المختلفة قلقة وغير راضية عن هذا الوضع؟! عليهم معالجة الأمر قبل وقوعه”.
وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق، أنّ “مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية”.
وأشار إلى أنّ إيران تعاملت بحزم مع المحاولات الأميركية لإزالة الألغام، معتبراً أنّ الخطوة الأميركية تمثل “انتهاكاً لوقف إطلاق النار”.

