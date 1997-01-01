“حياتي في خطر”.. ألبانيز: الجيش الإسرائيلي “أكثر الجيوش انحطاطاً” على وجه الأرض

الأحد 19 أبريل 2026 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنيف/ سما/

وصفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه “أكثر الجيوش انحطاطاً على وجه الأرض”، مؤكدة أن ممارساته تجاوزت كافة الخطوط الحمراء والقوانين الدولية.
وجاء تصريح ألبانيز تعقيباً على مقطع فيديو وثق تنكيل جنود الاحتلال بطفل فلسطيني بوحشية، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي: “لقد رأيتُ ما يكفي لأقولها بكل يقين: الجيش الإسرائيلي هو أكثر الجيوش انحطاطاً، وفق “شهاب””.
وتتعرض المقررة الأممية لحملة تحريض واسعة وتهديدات مباشرة بالقتل منذ تقديمها تقريراً رسمياً يتهم “إسرائيل” بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وفي مقابلة أخيرة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، كشفت ألبانيز أن حياتها باتت مهددة وأنها تعيش في خطر دائم، واصفةً وضعها منذ نشر التقرير بأنه أشبه بـ “رحلة في قطار الملاهي” نتيجة الضغوط والتهديدات التي تلاحقها لموقفها الجريء في كشف جرائم الاحتلال.

