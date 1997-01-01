  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هاريس : نتنياهو جر ترامب إلى حرب مع إيران

الأحد 19 أبريل 2026 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، أن الرئيس دونالد ترامب دخل الحرب ضد إيران بعد أن جرّه إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لها، فإن هذه الخطوة تتعارض مع إرادة الشعب الأمريكي وتعرض الجنود للخطر.

وقالت هاريس، التي كانت مرشحة للرئاسة عام 2024 ويُعتقد أنها تطمح للترشح مرة أخرى عام 2028: "لقد دخل حربًا لا يريدها الشعب الأمريكي، وبالتالي يعرض الجنود الأمريكيين للخطر".

وأضافت أن لهذه الخطوة أيضًا تداعيات اقتصادية، من بينها ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة: "يدفع الأمريكيون في المتوسط 15 دولارًا إضافية على الأقل لتعبئة خزانات سياراتهم بالبنزين، وارتفعت أسعار الديزل بنسبة 50%".

وتُسمع انتقادات مماثلة بين بعض مؤيدي ترامب في الولايات المتحدة، والذين يرون أن نتنياهو مسؤول عن دخول الولايات المتحدة الحرب ضد إيران.

الأكثر قراءة اليوم

