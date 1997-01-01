الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 10 آخرين جنوب لبنان خلال 12 ساعة ..

القدس المحتلة/سما/

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل الجندي "الرقيب أول (احتياط) ليدور بورات"، في جنوب لبنان، هو الثاني خلال أقل من 12 ساعة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للجنود القتلى في لبنان إلى 15 بحسب الإحصاءات الرسمية، والجندي الأخير هو الثاني الذي يقتل في جنوب لبنان منذ الهدنة مع حزب الله.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن بورات، الذي كان ينتمي إلى الكتيبة 7106 التابعة للواء الإقليمي 769، قتل جراء اصطدام مركبة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة زرعها حزب الله في المنطقة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الجنود القريبين من موقع الحادث، بينهم جندي بجروح خطيرة وأربعة بجروح متوسطة وأربعة آخرون بجروح طفيفة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء السبت، مقتل أحد ضباطه برتبة رائد احتياط وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة خلال معركة في جنوب لبنان، رغم سريان الهدنة.