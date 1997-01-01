الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغدا مع بقاء الأجواء مغبرة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، ومغبرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا، ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين خلال ساعات اليوم من خطر: زيادة تركيز الغبار في الجو، ومن تدني مدى الرؤية الافقية، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن ارتفاع موج البحر.