الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغدا مع بقاء الأجواء مغبرة

الأحد 19 أبريل 2026 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، ومغبرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا، ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين خلال ساعات اليوم من خطر: زيادة تركيز الغبار في الجو، ومن تدني مدى الرؤية الافقية، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن ارتفاع موج البحر.

لغز موت واختفاء 11 عالماً يُرعب واشنطن وترامب يصف الوضع بالخطير ويفتح تحقيقاً عاجلاً..

في تطور مفاجئ..إيران تعيد إغلاق "هرمز" ..

شعبيتها تنهار .. أكسيوس: نتنياهو يحرق جسور الدعم الأمريكي لإسرائيل ويقوض مكانتها لدى الأجيال القادمة

"سي إن إن": انهيار تاريخي في دعم إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي متمثلا في صعود المرشح العربي عبد السيد

إيران: أبلغنا الجانب الأمريكي بعدم موافقتنا على جولة ثانية

فورين افيرز: حرب إيران تعيد تشكيل "محور المقاومة" عبر تصاعد الهوية الشيعية في المنطقة

الاعلام العبري : إسرائيل متفاجئة من تصريحات ترامب “الحادة” بشأن لبنان وفرص العودة للقتال مع إيران باتت أقل

ترامب يكذب باستمرار ..قاليباف: أحرزنا تقدماً بالمفاوضات لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة

ترامب يرفض خططا عسكرية في إيران تخوفاً من ارتفاع أعداد القتلى الأمريكيين

IMG_4426

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 10 آخرين جنوب لبنان خلال 12 ساعة ..

واشنطن : إذا لم يحدث انفراج فقد تستأنف الحرب مع إيران في الأيام المقبلة

المرشد الأعلى الإيراني: البحرية الإيرانية “الشجاعة” على أهبة الاستعداد لتُذيق الأعداء مرارة هزائم جديدة