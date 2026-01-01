ترمب يبحث ملف إيران مع كبار أعضاء إدارته

السبت 18 أبريل 2026 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، اليوم السبت، لبحث الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين اثنين.

وبحسب مسؤول أميركي، حضر نائب الرئيس جيه دي فانس، الاجتماع، إلى جانب وزراء الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيجسيث، والخزانة سكوت بيسنت.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع ضم أيضاً رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين.

وقال مسؤول أميركي كبير إنه في حال عدم تحقيق اختراق قريباً، فقد تُستأنف الحرب خلال الأيام المقبلة.

