المرشد الأعلى الإيراني: البحرية الإيرانية “الشجاعة” على أهبة الاستعداد لتُذيق الأعداء مرارة هزائم جديدة

السبت 18 أبريل 2026 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

حذّر بيان نُسب للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي السبت، من أن البحرية الإيرانية على أهبة الاستعداد لإلحاق الهزيمة بالقوات الأميركية، وذلك وسط تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز.
وقال المرشد الإيراني إن “البحرية الإيرانية مستعدة لهزيمة أعدائها مرة أخرى”، وذلك في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان مكتوب أصدره خامنئي، السبت، بمناسبة “يوم الجيش”.
وأشار خامنئي إلى أن الجيش الإيراني “وقف في وجه مخططات خبيثة من قبل الولايات المتحدة، وبقايا حكم الشاه، والانفصاليين الذين يسعون لتقسيم إيران، وأنه دافع بشجاعة عن أراضي البلاد ومياهها الإقليمية”.
وأضاف: “بينما تضرب الطائرات المسيَّرة المجرمين الأمريكيين والصهاينة بسرعة البرق، فإن البحرية الإيرانية الشجاعة مستعدة أيضا لتذيق أعداءها مرارة هزائم جديدة”، وفق قوله.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إغلاق مضيق هرمز مجددا ردا على ما وصفته باستمرار الحصار البحري الأمريكي على البلاد.
وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.
وجاء ذلك بعد جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد الماضي دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وبعد ذلك شددت إيران قيود المرور في مضيق هرمز، فيما بدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية والسفن العابرة للمضيق.
والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل أمام عبور جميع السفن التجارية، بالتوازي مع بدء وقف إطلاق نار في لبنان الخميس أعلنه ترامب لمدة 10 أيام عقب مباحثات هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن يتم إغلاقه مؤقتا.

