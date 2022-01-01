  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شعبيتها تنهار .. أكسيوس: نتنياهو يحرق جسور الدعم الأمريكي لإسرائيل ويقوض مكانتها لدى الأجيال القادمة

السبت 18 أبريل 2026 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسبب في تآكل الدعم التاريخي الذي كانت تحظى به إسرائيل في الولايات المتحدة، مؤكدا أن سياساته "أحرقت" هذا الدعم لأجيال قادمة، خاصة مع تصاعد المواجهة مع إيران التي سرعت من تدهور العلاقات الثنائية.

​وأشار التقرير إلى أن انهيار شعبية إسرائيل لم يقتصر على الشارع الأمريكي والشباب فحسب، بل امتد ليصل إلى أروقة الكونغرس، حيث تحول مشرعون كانوا يعدون من غلاة الداعمين لإسرائيل إلى منتقدين بارزين.

وفي هذا السياق، صوت 40 ديمقراطيا في مجلس الشيوخ مؤخرا على قرار يحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 15 عضوا فقط في العام الماضي.

​وشمل التحول أيضا المشرعين الطامحين للترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2028، الذين صوتوا بالإجماع ضد صفقات الأسلحة.

وفي مجلس النواب، بدأ التوجه يطال حتى الدعم الدفاعي المخصص لمنظومة "القبة الحديدية"، حيث أعلن ديمقراطيون ممن أيدوا تمويلها سابقا توقفهم عن دعم أي مساعدات مالية إضافية.

​وأظهرت بيانات استطلاع "بيو" تراجعا حادا في النظرة الإيجابية تجاه إسرائيل منذ عام 2022، حيث انخفضت بنسبة 31% لدى كبار السن من الديمقراطيين، وبنحو 22% بين جيل الشباب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وحتى القاعدة الصلبة من "الإنجيليين البيض" شهدت تراجعا في تأييدها بنسبة 15%.

​وخلص التقرير إلى أن استمرار هذا التوجه يضع العلاقات الإستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب أمام مأزق تاريخي، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة تقييم شاملة لهذه العلاقة وتحديد التغييرات الضرورية لمستقبلها أيضا.

الأخبار الرئيسية

