شهيدان برصاص جيش الاحتلال أحدهما متأثرا بجروحه في قطاع غزة

السبت 18 أبريل 2026 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص جيش الاحتلال أحدهما متأثرا بجروحه في قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد مواطنان، اليوم السبت، وأصيب آخرون، في خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن يوسف حسن، من سكان مدينة رفح، برصاص قوات الاحتلال شمال المدينة.

ونُقل الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي، الذي أكد استشهاده.

وفي وقت سابق، نقلت طواقم الإسعاف طفلة أُصيبت بالرصاص من منطقة مواصي رفح.

كما استشهد المواطن أحمد هاني عبيد (25 عاما)، متأثرا بإصابته جراء استهداف من طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" شمال القطاع قبل نحو عام.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد ثمانية مواطنين خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم سبعة شهداء جدد، إضافة إلى شهيد جرى انتشاله، ما يرفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار، الذي دخل شهره السابع، إلى 766 شهيدا.

