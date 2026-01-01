مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وماكرون يتهم حزب الله

بيروت /سما/

قتل جندي فرنسي من ضمن القوات العاملة باليونيفيل، اليوم السبت، في اشتباك مع مسلحين في بلدة الغندورية جنوب لبنان، فيما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزب الله بذلك.

واستنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ"أشد العبارات" الاعتداء الذي استهدف اليوم عناصر من الكتيبة الفرنسية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة الغندورية جنوبي البلاد، مؤكدا أنه أعطى تعليماته لإجراء تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المرتكبين، محذراً من أن مثل هذا "المسلك غير المسؤول" يلحق أذى كبيرا بلبنان وعلاقاته مع الدول الصديقة الداعمة له.

وكانت قناة "الجديد" قد أفادت في وقت سابق عن وقوع إشكال في بلدة الغندورية تخلله إطلاق نار بين عدد من الشبان وعناصر من اليونيفيل، ما أدى في حصيلة أولية إلى إصابة عنصرين من أفراد الكتيبة الفرنسية، قبل أن تُعلن باريس لاحقا مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال هجوم استهدف دورية للقوة الدولية صباح اليوم في جنوب لبنان.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية تقع على حزب الله" في ما يتعلق بمقتل الجندي الفرنسي، مطالبا السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على الجناة وتحمل مسؤولياتها إلى جانب اليونيفيل في ضمان أمن قوات حفظ السلام المنتشرة في الجنوب.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني تسجيل إصابات في صفوف اليونيفيل إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في محيط الغندورية، مشيراً إلى أن وحداته باشرت إجراء التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين.