صحيفة أمريكية : واشنطن تستعد لاعتلاء وتفتيش سفن مرتبطة بإيران في الممرات المائية الدولية

السبت 18 أبريل 2026 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

كشف مسؤولون أمريكيون عن استعدادات يجريها الجيش الأمريكي لاعتلاء وتفتيش سفن مرتبطة بإيران في عرض البحر خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تشديد الحصار على الأنشطة البحرية الإيرانية.

​ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، عن المسؤولين قولهم إن هذه العمليات تأتي ضمن حراك عسكري واسع للحد من عمليات تهريب الأسلحة وإنفاذ العقوبات المفروضة على طهران، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الممرات المائية الإستراتيجية بالمنطقة.

​وتتزامن هذه الاستعدادات مع تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري، حيث تهدف عمليات التفتيش المرتقبة إلى بعث رسالة حزم تجاه التحركات الإيرانية التي تصنفها واشنطن بأنها تهديد لأمن الملاحة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأمريكية وضعت في حالة تأهب لتنفيذ هذه المهام التي قد تشمل مواجهات مباشرة في حال رفضت السفن المستهدفة الامتثال لأوامر التفتيش أيضا.

​كما تأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الضغط داخل أروقة القرار الأمريكي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف ما تسميه واشنطن "التدخلات الإيرانية" في أمن الإقليم، مما يفتح الباب أمام احتمالات مواجهة بحرية وشيكة في المنطقة.

