  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

19 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 18 أبريل 2026 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اريحا/ سما/

تنقل 19 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 55 مطلوباً للقضاء.

وبلغ عدد المغادرين خلال الأسبوع (9443) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (9527) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وقبضت الشرطة خلال الفترة نفسها على (55) مطلوبا للقضاء، وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.

وقدمت الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ6 حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية.

