"اليونيسيف" تعلق أنشطتها بغزة بعد استهداف الاحتلال سائقي شاحنتين لنقل المياه

غزة/سما/

أعربت منظمة الأمم ‌المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن غضبها، بعد أن أودت نيران إسرائيلية بحياة سائقي شاحنتين تعاقدت معهما المنظمة لتوصيل المياه النظيفة إلى الأسر في قطاع غزة.

وأوضحت ‌المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت، أن الواقعة حدثت أثناء عملية اعتيادية لنقل مياه الشرب، أمس الجمعة، عند محطة منطقة المنصورة لصهاريج المياه في شمال غزة التي تزود المدينة بالمياه، لافتة إلى إصابة شخصين آخرين في الهجوم.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت "اليونيسف" عن تعليق أنشطتها في الموقع، داعية سلطات الاحتلال إلى التحقيق في الواقعة.

وشددت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والبنية التحتية الحيوية للمياه بموجب القانون الإنساني الدولي.