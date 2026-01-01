اختراق كبير ..اعتقال جنديين من سلاح الجو الإسرائيلي بشبهة التجسس لصالح إيران

السبت 18 أبريل 2026 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير إسرائيلية باعتقال جنديين في سلاح الجو الاسرائيلي، للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران.

ونقلت القناة "i24 news"، عن رئيس قسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة العسكرية، قوله إن "الجنديين قيد الاعتقال منذ نحو شهر"، فيما تجري الشرطة تحقيقًا في "قضية أمنية خطيرة".

وأشارت المصادر إلى "شبهات بأن عناصر من الاستخبارات الإيرانية قامت بتجنيدهما واستغلال موقعيهما للوصول إلى معلومات تتعلق بأنظمة عسكرية ومواقع وشخصيات رفيعة المستوى".

ولفتت القناة إلى أن التحقيقات ترجّح أن القضية لا تقتصر على هذين الجنديين، بل تتعلق بشبكة أوسع، حيث تم في مراحل سابقة اعتقال جنود آخرين، بينهم عناصر من وحدات حساسة، بينها وحدة الدفاع الجوي.

وبحسب المصدر ذاته "من المتوقع تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه بهما خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تتضمن تهمًا استثنائية، بينها مساعدة إيران في زمن الحرب".

IMG_4415

