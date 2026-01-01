في تطور مفاجئ..إيران تعيد إغلاق "هرمز" ..

السبت 18 أبريل 2026 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى وعودة الوضع إلى حالته السابقة، مؤكدا أن هذا الممر المائي الاستراتيجي سيبقى تحت الإدارة المباشرة للقوات المسلحة الإيرانية وخاضعا لرقابة مشددة.

وأوضح المتحدث أن طهران كانت قد أبدت "حسن نية" في وقت سابق بناء على المفاوضات الجارية، حيث وافقت بموجب تلك التفاهمات على عبور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر المضيق بصورة مُدارة، إلا أن الجانب الأمريكي استمر في ممارساته التي وصفها بـ "القرصنة والسطو البحري" تحت ذريعة الحصار.

وشددت التصريحات على أن الولايات المتحدة "انتهكت العهود مرة أخرى"، وهو ما دفع الجانب الإيراني لإعادة فرض السيطرة الكاملة والرقابة اللصيقة على الحركة الملاحية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع سيبقى قائما ومستمرا إلى حين التزام واشنطن بضمان حرية حركة السفن القادمة من إيران أو المتجهة إليها دون أي عرقلة.

الأكثر قراءة اليوم

لغز موت واختفاء 11 عالماً يُرعب واشنطن وترامب يصف الوضع بالخطير ويفتح تحقيقاً عاجلاً..

"أكسيوس": ترامب أجرى اتصالاً مباشراً مع مسؤول إيراني خلال الأيام الأخيرة

إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل بعد وقف القتال في لبنان

ترامب يعلن استمرار الحصار البحري على إيران رغم انفتاح "هرمز"

استعدنا لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن.. عون: لن يكون هناك اي اتفاق يفرّط بحقوقنا وسيادتنا الوطنية

فورين افيرز: حرب إيران تعيد تشكيل "محور المقاومة" عبر تصاعد الهوية الشيعية في المنطقة

نتنياهو : "لم ننتهِ بعد في لبنان وهناك أمور نخطط للقيام بها لمواجهة تهديد الصواريخ والمسيّرات"

إيران: أبلغنا الجانب الأمريكي بعدم موافقتنا على جولة ثانية

فورين افيرز: حرب إيران تعيد تشكيل "محور المقاومة" عبر تصاعد الهوية الشيعية في المنطقة

الاعلام العبري : إسرائيل متفاجئة من تصريحات ترامب “الحادة” بشأن لبنان وفرص العودة للقتال مع إيران باتت أقل

لغز موت واختفاء 11 عالماً يُرعب واشنطن وترامب يصف الوضع بالخطير ويفتح تحقيقاً عاجلاً..

إيران تنفي: ترامب يتحدث عن موافقة طهران على وقف دعم حماس وحزب الله وتسليم اليورانيوم