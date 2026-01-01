إيران: أبلغنا الجانب الأمريكي بعدم موافقتنا على جولة ثانية

السبت 18 أبريل 2026 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أكد مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم،أن طهران لم توافق حتى الآن على الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن.

واشار المصدر إلى أن طهران ترى أن واشنطن وضعت مطالب مفرطة خلال عملية تبادل الرسائل، مشيرا إلى أن طهران تؤكد أن عدم وضع واشنطن لمطالب مفرطة سيعتبر أحد شروطها لمواصلة التفاوض،

ولفت إلى أن طهران لا تريد إضاعة وقتها في مفاوضات استنزافية بلا جدوى، مضيفاً أن طهران أبلغت واشنطن بشروطها من خلال الوسيط الباكستاني.

وأكد في السياق ذاته أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بعدم الموافقة على جولة ثانية عبر الوسيط الباكستاني.

