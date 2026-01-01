بدء الهدنة فى لبنان ..

الجمعة 17 أبريل 2026 01:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

دخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ، بعد فترة من التصعيد العسكرى وتبادل القصف عبر الحدود، ويأتى هذا التطور فى إطار جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر، وسط آمال بأن تمهد الهدنة لفتح باب المفاوضات حول القضايا العالقة بين الجانبين.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل سيبدأ عند منتصف الليل، مؤكدًا أن الهدنة ستمتد لمدة 10 أيام.

وأشار ترامب إلى أنه أجرى اتصالين مع كل من الرئيس اللبنانى ورئيس الوزراء الإسرائيلى، كما وجه نائبه ووزير الخارجية للعمل مع الجانبين من أجل تحقيق سلام دائم.

 

وتسود حالة من الترقب بشأن مدى التزام الطرفين ببنود وقف إطلاق النار، خاصة فى ظل استمرار التوترات الميدانية خلال الأيام الماضية.

