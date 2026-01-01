قد اذهب إلى إسلام آباد.. ترامب: الاجتماع المقبل بين أميركا وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن الاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنه غير متأكد من ضرورة تمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين: "يبدو أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران"، لكنه استدرك قائلاً إن "القتال سيستأنف إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع إيران"، و"قد أذهب إلى إسلام آباد لو توصلنا لاتفاق".

وأكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وعلى تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، معتبرا ذلك "إعلاناً قوياً جداً".

وأشار إلى أن طهران باتت مستعدة لتنفيذ خطوات كانت ترفضها سابقاً، ما يعكس تحولاً في موقفها التفاوضي.

وأكد، أن الحصار المفروض على موانئ إيران محكم ومتماسك، مشددا على أن طهران ترغل في إبرام اتفاق مع واشنطن.

وأوضح ترامب: "حصار موانئ إيران ومضيق هرمز محكم ومتماسك على نحو جيد وبحريتنا تقوم بعمل رائع هناك ونحقق تقدما كبيرا بهذا الشأن".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "لن يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك حاجة لتمديد نظام وقف إطلاق النار مع إيران، لأن طهران، في رأيه، تريد إبرام صفقة مع واشنطن.

وقال ترامب للصحفيين قرب البيت الأبيض: "لست متأكدا من أنه (وقف إطلاق النار) بحاجة إلى تمديد. إيران تريد إبرام صفقة، ونحن نجري معهم حوارا بناءا جدا".

ومن جهة أخرى قال،، إن ⁠من "المهم للغاية" أن ⁠يدرك بابا الفاتيكان البابا ليو أن إيران ​تشكل تهديداً للعالم"، "يمكن ​للبابا أن ‌يقول ما يشاء، وأنا ​أريده ⁠أن يقول ​ما ⁠يشاء، ‌لكنني قد أختلف معه".

ومضى ‌يقول: "على البابا أن يدرك أن ​هذا هو العالم الحقيقي".