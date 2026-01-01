ردود فعل غاضبة من المعارضة الاسرائيلية لوقف إطلاق النار مع لبنان: إهانة واستسلام كامل لإيران

وكالات / سما/

انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد ورؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام مع لبنان.

وقال لابيد، في بيان مقتضب صدر عنه بعد إعلان وقف إطلاق النار: "ليس للمرة الأولى، تتهاوى وعود هذه الحكومة أمام الواقع". وذكر أنه "لا سبيل لإنهاء الصراع في لبنان إلا بإزالة التهديد الذي يحيط بالبلدات الشمالية نهائيا"، مضيفا أن "ذلك لن يتحقق في ظل هذه الحكومة، بل في ظل الحكومة المقبلة".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وزراء الكابينيت علموا بوقف النار الذي أعلنه ترامب من وسائل الإعلام خلال انتظارهم نتنياهو لمحادثة هاتفية طارئة تمت دعوتهم إليها.

وفي ردود فعل غاضبة من الشمال، قال رؤساء سلطات محلية إسرائيلية حدودية مع لبنان إن وقف إطلاق النار "ليس انتصارا، هذه إهانة واستسلام بالكامل لإيران"، وأعلن رؤساء مجالس مستوطنات الشمال أنهم سيرفعون الأعلام البيضاء اعتبارا من المساء في إشارة إلى استسلام حكومة نتنياهو.

وقال رئيس المجلس الإقليمي "مروم هاغليل" عميت سوفر: "ليس من المعقول أن يربط ترامب الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية، فبهذا يحكم على سكان الشمال بسنوات أخرى من التهديد المستمر. نحن نفضل أن نعاني قليلا ونعلم أن التهديد قد زال على أن نحصل على بضعة أيام من الهدوء الوهمي التي ستقوض كل المسار ونستيقظ على الكارثة القادمة".

أما دود أزولاي، رئيس مجلس متولا وعضو حزب "إسرائيل بيتنا"، فقال ردا على وقف إطلاق النار في الشمال: "شعر مواطنو الشمال اليوم بالخيانة مرة أخرى. هكذا شعرنا أيضا في 'السيوف الحديدية'، وهكذا نشعر الآن أيضا".

وأضاف: "حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة هو من يعلن وقف إطلاق النار فقط توضح مدى انفصال رئيس وزراء إسرائيل عن الشعب، وانفصاله عن واقع سكان الشمال".

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان ترامب وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، في إطار جهود أمريكية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وسط اتصالات مباشرة ومباحثات دبلوماسية جرت في واشنطن بين الأطراف المعنية.

وأعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه جنوب لبنان بعد بدء وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف أن إسرائيل "تتعاون بشكل وثيق" مع ترامب الذي وصفه بأنه "أعظم صديق لإسرائيل"، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقع استراتيجية خلال فترة وقف إطلاق النار، على أن يُعقد اجتماع حكومي لاحق لبحث تفاصيل إضافية.