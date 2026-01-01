جنرال اسرائيلي مقرب من نتنياهو : الحرب مع إيران لا تخدمنا.. ومكانتنا الدولية تآكلت بسبب غزة

الخميس 16 أبريل 2026 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال اسرائيلي مقرب من نتنياهو : الحرب مع إيران لا تخدمنا.. ومكانتنا الدولية تآكلت بسبب غزة



القدس المحتلة/سما/

حذر اللواء احتياط "غيورا آيلند"، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق والمقرب نتنياهو من التداعيات الاستراتيجية والسياسية لاستمرار النزاع، مؤكداً أن المواجهة العسكرية مع إيران لا تصب في مصلحة "إسرائيل".

وفي تصريحات نقلها موقع "واللا" العبري، أشار آيلند إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تدهوراً حاداً في مكانة "إسرائيل" الدولية، معتبراً أن الحرب في غزة هي المحرك الرئيسي لهذا التراجع.

وأكد أن الفهم السائد في الأوساط السياسية الأوروبية والأمريكية يشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد استدرج واشنطن إلى مواجهة غير ضرورية.

وأوضح أن هذه التوترات تسببت في أضرار ملموسة للاقتصاد العالمي وهددت استقراره، مما ألب الرأي العام الدولي ضد السياسات الإسرائيلية.

وشدد آيلند على أن تآكل الهيبة الإسرائيلية لم يعد مقتصرًا على المؤسسات الدولية، بل بات "واضحاً وجلياً" داخل الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لـ "إسرائيل".

محادثات مباشرة بين حماس وأميركا في العاصمة المصرية القاهرة ..

كارثة الكيان: تأييد الأمريكيين لإسرائيل بأدنى مستوىً تاريخيٍّ .. انتهت أسطورة الضحية وتنفذ إبادةٍ جماعيّةٍ

واشنطن : انقسام تاريخي في الشيوخ الأمريكي: 40 عضواً يعارضون تزويد إسرائيل بالأسلحة

ترامب يعلن عن أول لقاء بين زعيمي إسرائيل ولبنان منذ 34 عاماً

رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يأمر بقتل أي مقاتل لحزب الله في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

730 كادراً طبياً في زنازين الاحتلال: شهادات مروعة عن تعذيب أبو صفية والهمص

رضائي يهدد: سنغرق السفن الأميركية في هرمز وسنحصل على مليار دولار مقابل كل رهينة حال شنت واشنطن غزوا بريًا

استجابة لشروط طهران ..ترامب يبلغ عون رسمياً بأن وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

بري وقاليباف يبحثان تطورات المنطقة المُشتعلة ويؤكدان وجوب شمول لبنان بالهدنة الجارية بين أمريكا وإيران

كارثة الكيان: تأييد الأمريكيين لإسرائيل بأدنى مستوىً تاريخيٍّ .. انتهت أسطورة الضحية وتنفذ إبادةٍ جماعيّةٍ

محادثات مباشرة بين حماس وأميركا في العاصمة المصرية القاهرة ..

ترامب يعلن عن أول لقاء بين زعيمي إسرائيل ولبنان منذ 34 عاماً