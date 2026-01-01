استجابة لشروط طهران ..ترامب يبلغ عون رسمياً بأن وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

القدس المحتلة/سما/

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مساء يوم الخميس، وأبلغه بأن قرار وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل سيكون خلال ساعات.

وقال مصدر رئاسي لبناني، قوله إن ترامب أجرى اتصالا بعون، ولبنان أبلغ رسميا بقرار وقف إطلاق النار خلال ساعات.

من جهة أخرى نفى مصدر رسمي لبناني صحة الأنباء المتداولة حول تسلم لبنان بلاغاً رسمياً بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن الدولة اللبنانية لم تصلها أي معلومات نهائية بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضح المصدر أن التواصل القائم حالياً يتركز على الجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الرئيس جوزيف عون يواصل إصراره على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. وفي سياق التحركات الدولية، تلقى الجانب اللبناني وعوداً من "ماركو روبيو" بتكثيف الجهود والمساعي لتحقيق التهدئة في أسرع وقت ممكن.

هذا وأفادت تقارير صحفية عبرية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ استعداداته الميدانية لتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان، والمرتقب دخوله حيز التنفيذ مساء يوم الخميس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن القيادة العسكرية وجهت تعليمات واضحة للقوات المنتشرة في الميدان خلال الساعات الأخيرة، للتحضير لوقف العمليات القتالية.

ووفقاً للمصادر، من المتوقع أن يبدأ سريان التهدئة في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً ومنتصف ليل الخميس-الجمعة.

وقالت هارتس "سيعلن وقف إطلاق النار في لبنان تحقيقا لشرط إيران الاول البدء في محادثات مع واشنطن مجددا ولا يخبرنا أحد في مكتب نتنياهو أو ترامب نفسه بأنه قد انتصر فلقد صنعتم قوى عظمى جديدة بالمنطقة بقيادة متشددة بدلا من قيادة معتدلة قضيتم عليها"