بيروت : عون أبلغ روبيو خلال اتصال هاتفي بأنه لن يتحدث إلى نتنياهو

تلقى الرئيس اللبناني العماد ​جوزاف عون​ اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​ شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من اجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات.

من جهته، أكد روبيو استمرار المساعي الأميركية القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار تمهيداً لإحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان، مشدداً على دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون في هذه المرحلة.

وأشارت ‏معلومات لـ "LBCI" "، بان الرئيس عون أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنه لن يتحدث الى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​.

يأتي هذا الاتصال في سياق تطورات سياسية متسارعة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباحاً أن اتصالاً سيجمع الرئيس عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار تساؤلات سياسية وإعلامية حول طبيعة هذا الاتصال وتوقيته.

وبين الحديث عن اتصال مرتقب والنقاش الداخلي حول مسار التهدئة، بدا التواصل بين عون وروبيو بمثابة تأكيد على استمرار القنوات الدبلوماسية الأميركية مع الرئاسة اللبنانية، في ظل تصعيد ميداني وضغوط دولية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع توسع المواجهات.

وتتكثف التحركات الأميركية في المرحلة الراهنة على خط بيروت، بالتوازي مع اتصالات إقليمية ودولية، في محاولة لإرساء هدنة قابلة للاستمرار، وسط تباين في المواقف السياسية الداخلية حول آليات التفاوض وحدود الانخراط في أي مسار مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل.

