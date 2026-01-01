إسرائيل تدمر آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد

بيروت /سما/

دمرت غارتان إسرائيليتان، اليوم الخميس، جسرا رئيسيا في جنوب لبنان، هو الأخير الذي يربط بين منطقة جنوب نهر الليطاني وشماله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية "شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل".

وقال مسؤول أمني لبناني كبير لرويترز إن ضربة إسرائيلية استهدفت آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد.

وأضاف المسؤول الأمني أن الغارة نسفت الجسر دون أي إمكانية لإصلاحه.

وكان الجيش الإسرائيلي دمّر تباعا منذ 2 مارس 4 جسور رئيسية على نهر الليطاني الذي يقسم جنوب لبنان الى قسمين.