منظمة الطاقة الدولية: أوروبا لديها وقود الطائرات لمدة ستة أسابيع فقط

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، في مقابلة شاملة مع وكالة أسوشيتد برس إن أوروبا لديها "ربما ستة أسابيع أو نحو ذلك من وقود الطائرات المتبقي"، محذراً من احتمال إلغاء الرحلات الجوية "قريباً" إذا استمرت الحرب الإيرانية في قطع إمدادات النفط.

"في الماضي، كانت هناك مجموعة تُسمى "المأزق الخطير". إنه مأزق خطير الآن، وسيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمده، ازداد الوضع سوءًا بالنسبة للنمو الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء العالم"، كما قال.

وقال بيرول لوكالة أسوشيتد برس إن التأثير سيكون "ارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع أسعار الغاز، وارتفاع أسعار الكهرباء".

وقال إن الألم الاقتصادي سيُشعر به بشكل غير متساو، حيث ستتضرر بعض الدول "بشكل أسوأ من غيرها"، وذكر اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش باعتبارها في الخطوط الأمامية لأزمة الطاقة.

وقال: "إن الدول التي ستعاني أكثر من غيرها لن تكون تلك التي يُسمع صوتها كثيراً، بل ستكون في المقام الأول الدول النامية، والدول الأفقر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأضاف، متحدثاً من مكتبه في باريس المطل على برج إيفل: "ثم ستصل إلى أوروبا والأميركتين".

وقال إنه إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز، فبالنسبة لأوروبا، "يمكنني أن أخبركم أننا سنسمع قريباً أخباراً تفيد بأن بعض الرحلات الجوية من المدينة أ إلى المدينة ب قد يتم إلغاؤها نتيجة لنقص وقود الطائرات".

انتقد بيرول بشدة ما يُسمى بنظام "أكشاك تحصيل الرسوم" الذي طبقته إيران على بعض السفن، والذي يسمح لها بالمرور عبر المضيق مقابل رسوم. وقال إن السماح بجعل هذا النظام أكثر ديمومة من شأنه أن يُشكل سابقة يُمكن تطبيقها على ممرات مائية أخرى، بما في ذلك مضيق ملقا الحيوي في آسيا.

قال: "إذا قمنا بتغييره مرة واحدة، فقد يصعب استعادته. سيكون من الصعب تطبيق نظام رسوم المرور هنا، وتطبيقه هنا، ولكن ليس هناك".

وقال: "أود أن أرى النفط يتدفق دون قيد أو شرط من النقطة أ إلى النقطة ب".