عون: التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها باعتباره مسألة سيادية

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين، وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.

وأوضح خلال لقاء مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر يوم الخميس، أن "لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية، ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا وأطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية".

وشدد الرئيس اللبناني على أن "التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها، لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها".

وأوضح أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يعد خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين إلى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة.

من جانبه، أعرب الوزير البريطاني عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق مسار تفاوضي يحقق الأهداف التي حددها عون في مبادرته التفاوضية، مؤكدًا تأييد بريطانيا لقرارات الحكومة اللبنانية.

وأعلن عن تقديم بلاده مساعدة إنسانية بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك لمساعدة الجهد اللبناني في رعاية شئون النازحين.

وفي وقت سابق، قال مسئول لبناني رفيع، إن بيروت لا علم لديها بأي مكالمة مرتقبة بين الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن محادثات مرتقبة بين "زعيمي البلدين".