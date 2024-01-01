وزيرة إسرائيلية تكشف عن محادثة هاتفية ستجري لأول مرة الخميس بين نتنياهو والرئيس عون

القدس المحتلة/سما/

ادعت وزيرة إسرائيلية، الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري اليوم محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وقالت وزيرة العلوم وعضو المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” غيلا غملئيل لإذاعة الجيش: “سيجري نتنياهو محادثة هاتفية اليوم مع الرئيس اللبناني عون”.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيمي إسرائيل ولبنان سيتحدثان الخميس، للمرة الأولى على هذا المستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، دون تفاصيل إضافية.

وفي بيروت، قال مصدران رسميان للأناضول إنه لا تتوفر حتى الساعة معلومات عن اتصال مرتقب الخميس بين الرئاسة اللبنانية وإسرائيل.

وحتى الساعة 08:25 “تغ” لم تصدر إفادة في هذا الشأن عن الرئاسة اللبنانية ولا مكتب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بقطاع غزة.

وعُقد اجتماع الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن ضم سفيرة لبنان ندى حمادة وسفير إسرائيل يحيئيل ليتر، وسط رفض من “حزب الله” المشارك بالحكومة اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف ألفين و167 شهيدا و7 آلاف و61 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث معطيات رسمية.

والأربعاء، نقلت هيئة البث الرسمية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، قوله إن الحكومة تبحث طلبا أمريكيا بوقف إطلاق النار “مؤقتا” مع “حزب الله”.

ولم يصدر تعقيب فوري من “حزب الله”، الذي يهاجم أهدافا إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر/ تشرين الأول 2024.

وتأمل واشنطن أن يساعد وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في توصلها إلى اتفاق مع طهران ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.