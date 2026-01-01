دبي : اتفاقية بين الإمارات والأردن لتطوير السكك الحديدية في العقبة

وقّعت الإمارات والأردن في أبوظبي اتفاقيات تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة بقيمة 2.3 مليار دولار.

المشروع يمتد 360 كم لربط مواقع التعدين بميناء العقبة، بطاقة نقل تصل إلى 16 مليون طن سنوياً، مع توقع بدء التشغيل بحلول 2030.

وقع عن الامارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات وعن الجانب الأردني رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، في قصر الوطن بأبوظبي.

وستقوم الشركة بتشييد وتشغيل مشروع سكة الحديد الذي يبلغ طولها 360 كيلومترا، لربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنويا من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولار.

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الأردني نضال القطامين وزير النقل.

وفي إطار الاتفاقية جرى التوقيع على تأسيس الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد، الشركة المشتركة بين شركة "لِعماد" القابضة الإماراتية وعدد من الجهات المساهمة في المملكة الأردنية.

ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي شركة "لِعماد" القابضة، فيما وقع من الجانب الأردني محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة مناجم الفوسفات، وشحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، وعز الدين كناكرية رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ووضاح برقاوي رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.