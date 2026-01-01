شهيد برصاص الاحتلال في بيت دقو شمال غرب القدس

القدس المحتلة/سما/

استشهد الفتى محمد مراد ريان (17 عامًا) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واحتجزت جثمانه.

وذكرت محافظة القدس أن الطفل ريان استشهد وأصيب مواطن آخر خلال مواجهات اندلعت في البلدة تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال، التي نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت عددًا من منازل المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الشبان والأهالي، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، واعتقلت الأسير المحرر محمد علي داوود، قبل انسحابها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قالت إنها تبلغت عن إصابة خطرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بيت ومنعت الطواقم من الوصول إليها.