  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن اعتقال أربعة "عملاء مرتبطين بجهاز الموساد"

الخميس 16 أبريل 2026 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

اعتقل الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أربعة "عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الوكالة أن "المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة" التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب "إرنا" التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

الأخبار الرئيسية

