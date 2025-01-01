محادثات مباشرة بين حماس وأميركا في العاصمة المصرية القاهرة ..

الخميس 16 أبريل 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات مباشرة بين حماس وأميركا في العاصمة المصرية القاهرة ..



القاهرة /سما/

كشفت مصادر من حماس أن الحركة عقدت مع الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة منذ وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في إطار جهود تعزيز الاتفاق الهش الذي توسطت فيه واشنطن.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، التقى وفد برئاسة أرييه لايتستون كبير مستشاري الولايات المتحدة، كبير مفاوضي حماس خليل الحية، في القاهرة، الثلاثاء.

وأفاد مسؤولون أن لايتستون كان برفقته الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، المدعوم من الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن الحية، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة في سبتمبر من العام الماضي، ضغط على لايتستون بشأن ضرورة التزام إسرائيل الكامل بتعهداتها في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك وقف الضربات الجوية ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية، من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليها في أكتوبر 2025، عامين من الحرب الدامية في غزة، إلا أنه لم يجب على تساؤلات جوهرية حول مستقبل القطاع المدمر، بما في ذلك دور حماس المستقبلي.

وجاء اجتماع الثلاثاء بعد أيام من لقاء لايتستون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لضمان التزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لمتطلبات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وفقا لمصدر أميركي ودبلوماسي مطلع على الاجتماع.

وقال أحد المصادر إن إسرائيل وافقت على تنفيذ هذه المتطلبات، شريطة التزام حماس بنزع السلاح.

وسعت اجتماعات بين الحركة وممثلي مجلس السلام والوسطاء الدوليين، إلى التوصل لاتفاق بشأن المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار، بما يتضمن نزع سلاح حماس ونشر قوة دولية في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

لكن مصادر متعددة أفادت أن هذه المحادثات تعثرت مرارا، بسبب مطالبة حماس أن تفي إسرائيل بالتزاماتها في المرحلة الأولى قبل أن تتخلى الحركة عن سلاحها.

وذكر مصدر لـ"سي إن إن"، أن ملادينوف بدأ بنقل مطالب إسرائيل، محذرا من أنها قد تعود إلى الحرب إذا لم توافق حماس على نزع سلاحها.

