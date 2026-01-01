كفر قاسم: مقتل امرأة حرقا داخل سيارة بدوافع اجرامية ..

الخميس 16 أبريل 2026 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كفر قاسم: مقتل امرأة حرقا داخل سيارة بدوافع اجرامية ..



كفر قاسم/سما/

عُثر على جثة مارلين الطوري، وهي من سكان المدينة في الثلاثينيات من عمرها، داخل سيارة محترقة مساء الأربعاء. وقد أُعلن عن وفاتها في مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، استناداً إلى التقييم الأولي، أن الدافع وراء جريمة القتل هو دوافع إجرامية.

منذ بداية العام، قُتل 85 شخصًا في المجتمع العربي ومنذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، قُتل 8 أشخاص، فيما تشمل الحصيلة الإجمالية 6 نساء، وثلاثة شبان قُتلوا برصاص الشرطة، إلى جانب ثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا، من دون أن تشمل هذه المعطيات مدينة القدس المحتلة.

