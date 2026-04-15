معاريف": نتنياهو دمر الإجماع الأمريكي حول إسرائيل وحول العلاقة مع واشنطن إلى ساحة صراع

القدس المحتلة/سما/

حذر الكاتب والمحلل السياسي شلومو شمير، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، من تصدع غير مسبوق في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفكيك "الدعم الثنائي" الذي كانت تحظى به إسرائيل تاريخيا من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.

وأشار شمير إلى أن نتنياهو، الذي نشأ وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة، هو المفارقة الأكبر، إذ تحولت في عهده العلاقة "المقدسة" مع واشنطن إلى ساحة للمناورات السياسية والخلافات العلنية.

وأوضح المقال أن نتنياهو تعمد تهميش الحزب الديمقراطي والارتهان كليا للجناح اليميني في الحزب الجمهوري، مما أفقد إسرائيل حصانتها التقليدية في السياسة الأمريكية.

وعلى صعيد الداخل الأمريكي، لفت الكاتب إلى فجوة عميقة وقطيعة وصفت بـ "التامة" بين الحكومة الإسرائيلية والجاليات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، لا سيما في نيويورك.

وأكد أن استطلاعات الرأي الأخيرة تعكس تراجعا حادا في مستويات التأييد لسياسات الحكومة الحالية، وسط شعور بـ "الاشمئزاز" في العواصم الغربية من تكوين الحكومة اليمينية المتطرفة، وهو ما جعل إسرائيل عرضة للانتقادات الدولية المستمرة.

وختم المحلل مقاله بالتأكيد على أن الانقسام الذي أحدثه نتنياهو لم يقتصر على السياسة الرسمية فحسب، بل امتد ليهز صورة إسرائيل في عيون الجيل الشاب من الأمريكيين واليهود على حد سواء، مما يضع مستقبل الدعم الاستراتيجي الأمريكي في مهب الريح.