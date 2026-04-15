معاريف": نتنياهو دمر الإجماع الأمريكي حول إسرائيل وحول العلاقة مع واشنطن إلى ساحة صراع

الخميس 16 أبريل 2026 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

حذر الكاتب والمحلل السياسي شلومو شمير، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، من تصدع غير مسبوق في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفكيك "الدعم الثنائي" الذي كانت تحظى به إسرائيل تاريخيا من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.

وأشار شمير إلى أن نتنياهو، الذي نشأ وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة، هو المفارقة الأكبر، إذ تحولت في عهده العلاقة "المقدسة" مع واشنطن إلى ساحة للمناورات السياسية والخلافات العلنية.

وأوضح المقال أن نتنياهو تعمد تهميش الحزب الديمقراطي والارتهان كليا للجناح اليميني في الحزب الجمهوري، مما أفقد إسرائيل حصانتها التقليدية في السياسة الأمريكية.

وعلى صعيد الداخل الأمريكي، لفت الكاتب إلى فجوة عميقة وقطيعة وصفت بـ "التامة" بين الحكومة الإسرائيلية والجاليات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، لا سيما في نيويورك.

وأكد أن استطلاعات الرأي الأخيرة تعكس تراجعا حادا في مستويات التأييد لسياسات الحكومة الحالية، وسط شعور بـ "الاشمئزاز" في العواصم الغربية من تكوين الحكومة اليمينية المتطرفة، وهو ما جعل إسرائيل عرضة للانتقادات الدولية المستمرة.

وختم المحلل مقاله بالتأكيد على أن الانقسام الذي أحدثه نتنياهو لم يقتصر على السياسة الرسمية فحسب، بل امتد ليهز صورة إسرائيل في عيون الجيل الشاب من الأمريكيين واليهود على حد سواء، مما يضع مستقبل الدعم الاستراتيجي الأمريكي في مهب الريح.

تطورات دراماتيكية خطيرة ..باكستان قد تدخل الحرب ضد ايران ..

إيران والولايات المتحدة تنفيان التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لتمديد وقف إطلاق النار

دمشق:العثور على نفق يمتد إلى لبنان وضبط كميات كبيرة من الأسلحة معدة للتهريب لحزب الله

جيش الاحتلال يزيد مواقعه العسكرية في لبنان: نعمل كما في غزة ونعود 20 عاماً إلى الوراء

هآرتس تنشر تقرير يفضح أكاذيب رئيس الموساد الجديد غوفمان

ترامب: هل يمكن لأحدكم أن يوصل هذه الرسالة للبابا؟!

السعودية تقدم 3 مليارات دولار لباكستان لسداد قرض إماراتي

واشنطن : انقسام تاريخي في الشيوخ الأمريكي: 40 عضواً يعارضون تزويد إسرائيل بالأسلحة

رضائي يهدد: سنغرق السفن الأميركية في هرمز وسنحصل على مليار دولار مقابل كل رهينة حال شنت واشنطن غزوا بريًا

رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يأمر بقتل أي مقاتل لحزب الله في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

إيران والولايات المتحدة تنفيان التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لتمديد وقف إطلاق النار

2026-04-15_09-26-10_786603

تطورات دراماتيكية خطيرة ..باكستان قد تدخل الحرب ضد ايران ..