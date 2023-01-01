قصف مدفعي ونسف منازل وراء الخط الأصفر بغزة وجباليا

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 189 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين متأثرين بجراحهما وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع.

والشهيدان هما: طلال لطفي صبيح 47 عاما متأثرا بإصابته جراء استهداف مركبة شرطة في شارع النفق بمدينة غزة ظهر الثلاثاء والمواطن هاني سليمان بكر 56 عاما متأثرا بإصابته جراء استهداف بمخيم الشاطئ.

وكان جيش الاحتلال قصف سيارة في نفس المخيم ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين.

كما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين إثر استهداف الإحتلال لمجموعة من المواطنين بقنبلة كواد كابتر على مفترق دولة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وصباح اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع ومحاور مدينة خان يونس، ونسف جيش الاحتلال مبان شرق مدينة غزة وشرق مخيم جباليا.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة ان عدد المغادرين ليوم الثلاثاء عبر معبر رفح البري بلغ 41 مريضا و86 مرافقًا، والعائدين 125.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 8 شهداء جدد و29 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء:765 اضافة إلى 2140 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 760شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72344 شهيدا و172242 مصابا.