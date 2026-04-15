الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنيكون الجو اليوم الخميس حارا ومغبرا حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجة عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، الرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة حارا ومغبرا خلال ساعات النهار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية وخلال ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ومعتدلا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال يومي الخميس والجمعة من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة زمنية طويلة، ومن زيادة تركيز الغبار بالجو، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط أمطار.